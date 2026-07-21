ରେଭେନ୍ସାରେ ରେକର୍ଡ କଟ୍-ଅଫ୍; ଅର୍ଥନୀତି (ସମ୍ମାନ)ରେ ୯୯.୬୭% ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ
UG ଆଡମିଶନ ୨୦୨୬-୨୭ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୪୧,୫୭୮ ଜଣ ଚୟନିତ; ୨୧ରୁ ୨୩ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 'ଫ୍ରିଜ୍' ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ନେଇ ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 21, 2026 at 5:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ନାତକ (UG) ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଓ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ଅର୍ଥନୀତି (Economics Honours) ବିଷୟରେ କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୯.୬୭ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାର ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା(SAMS) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳା ବିଭାଗର ଅର୍ଥନୀତିରେ ୯୯.୬୭% କଟ୍-ଅଫ୍ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଫିଜିକ୍ସରେ ୯୬.୧୭%, ବଟାନୀରେ ୯୪.୩୩% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୯୩.୬୭% କଟ୍-ଅଫ୍ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେବି (ସ୍ୱୟଂଶାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନ୍ସିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୨% ରହିଥିବାବେଳେ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୫ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ-ଏଲଏଲବି ପାଇଁ କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୮.୮୩% ରହିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ବିଭାଗ ଭିତ୍ତିକ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ; ବିଜ୍ଞାନରେ ୧୩,୩୩୧, କଳାରେ ୨୩,୮୧୫, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨,୯୧୫, ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୨୮୬, ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୧,୧୬୮ ଏବଂ ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୬୩ ଜଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୪୧,୫୭୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭,୭୩୭ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୩,୮୩୯ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୨ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଚୟନିତ ହୋଇ 'ଫ୍ରିଜ୍' ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୧ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୨୩ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ।
ଏନେଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କଟ୍-ଅଫ୍ ହେବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ରହୁଛି।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨,୮୭,୫୧୯ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ, ଫେଜ୍-୧ରେ ୨,୩୭,୨୦୦ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୧,୭୮,୭୮୨ ଜଣ ଚୟନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୮,୪୮୦ ଜଣ ନାମଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... ITEP ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର