ETV Bharat / state

ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କୁଳପତି

କ୍ୟାମ୍ପସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁନାମ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗେଟ୍‌ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Ravenshaw University Controversy
କ୍ୟାମ୍ପସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଥମୁ ନାହିଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ଶତାଧିକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବିରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧୫-୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି । ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ୧୩ଟି ହୋଷ୍ଟେଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି (Etv Bharat)



ଶାନ୍ତ ହେବା ବଦଳରେ ସୀମା ଡେଇଁଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ। ଗତକାଲି RUTAର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁନାମ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗେଟ୍‌ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି। କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।

ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସେଦିନ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କୁଳପତି ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର । କୁଳପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍‌ ଡେ' ପାଳନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଗିଂ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରଦିନ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସୋମବାର ସେ ନିଜେ ସିନିୟର ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ସହ ହୋଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିସାରିଥିଲେ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୫ ରୁ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ପରେ କୁଳପତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହୋଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍‌ ନକରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ୧୩ଟି ହୋଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍‌ ଓ ଡେପୁଟି ୱାର୍ଡେନ୍‌ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳ କରାଯିବ' ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘର ଅଭିଯୋଗ-ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା




TAGGED:

RAVENSHAW UNIVERSITY
POLITICS HEATS UP
RAVENSHAW UNIVERSITY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.