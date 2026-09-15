ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଭୟ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା !
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ । କ୍ଲାସରୁମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଧାରଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 15, 2026 at 10:41 PM IST
କଟକ: ନରାଜ ନିକଟରେ ଥିବା କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ଏପରିକି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ଭୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଯଦିଓ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁଇଟି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ରହିଛି ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ନଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତମାମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲି ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା କିମ୍ବା ଓ୍ବାର୍ଡେନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ କ୍ଲାସରୁମ ଗୁଡିକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଵୋର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନାବନା ଗଛ, ଵୁଦା ଆଦି ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଥିଵା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁଭଙ୍କର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ସହର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନଥିଵା ସହ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବସ୍ ସେଵା ନଥିବାରୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଵା ପାଇଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଶୁଭଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଛାତ୍ରୀ ନବାସ ରହିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି କାହାର କାମ ପଡେ ତେଵେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପରିବେଶ । ନାଁ ଅନା ବନା ଗଛ କଟା ଯାଉଛି, ନାଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣା ବ୍ୟକ୍ଷଣା କରାଯାଉଛି । କେତେବେଳ ବାଟରେ ବାରହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଶେଷକରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭୟର ସହ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି । ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି ।
ସୁଶ୍ରୀ ଅଭିପ୍ସା ପତି ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରୀ ଲ୍ୟାବ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଏନେଇ କୁଳପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ସେ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରେଭେନ୍ସାରେ ଜେନ ଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ: ଡାକ ସେବା ସହ ଗେମ୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଫି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ