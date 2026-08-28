ଉଗ୍ର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ଶିକ୍ଷକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ: ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି RUTAର ପ୍ରତିବାଦ
ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ RUTA ର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 28, 2026 at 7:28 PM IST
RUTA STRIKE, କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ, ୱାର୍ଡେନ୍ ବଦଳି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ (RUTA) ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି, ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
RUTA ର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଫେସର୍ ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, "କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କୁଳପତି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତି ଜାରି ନକରିବା, RUTA ର ଦାବି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ମନା କରୁଥିବାରୁ RUTA ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ RUTA ର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । କୁଳପତିଙ୍କ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଳାସରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲଟି ମାନେ କ୍ଳାସ ନେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।
ରୁଟା (RUTA) ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକର ସଂକଳ୍ପସମୂହ-
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଉପକୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (RUTA)ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂକଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି-
- ସାମୂହିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅବ୍ୟାହତ ଆନ୍ଦୋଳନ: ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ, ସାମୂହିକ ଏକତା ବଜାୟ ରଖି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି RUTA ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହାର ଦାବି ଓ ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନକରନ୍ତି ।
- ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ: RUTAର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତା, ସାମୂହିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
- ମାନ୍ୟବର କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ: ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ RUTAର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମାନ୍ୟବର କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ RUTA ର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁଳପତି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଙ୍ଘ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ମାଗିଲା, ମାତ୍ର କୁଳପତି ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଲା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ । ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ପବିତ୍ର ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଖୀ ବଦଳରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ।"
ତେଵେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଙ୍ଘ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଡ. ଉର୍ମିସୀ ବେଦମତା କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କୁଳପତି ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ କଳି; କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନର ମହଲତ ଦେଲା RUTA
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ