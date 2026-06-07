ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଝାମା’: ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
5 ମିନିଟର ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 7, 2026 at 9:50 AM IST
କଟକ: ନିଶା ପ୍ରେମରେ ଯୁବପୀଢ଼ି। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଯାହାକି ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ନିଶା ସେବନରୁ କିପରି କୋମଳ ମତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ନିଶାର କୁପ୍ରଭାବ କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ 5 ମିନିଟର ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ।
ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ
5 ମିନିଟର ଫିଲ୍ମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ସମାଜରେ ନିଶା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଆଦୃତ ହେବା ସହ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଶା ନିବାରଣ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗ ଛାତ୍ର।
ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ସିନିଅର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନିଅର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ କିପରି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ।7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ କମଲ ଲୋଚନ ସେନାପତି ଏହି ଚଳଚିତ୍ରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କମଲ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚଳଚିତ୍ରରେ ସେ କାମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଏଥିରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କମଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଏବଂ 2 ଜଣ ସ୍କ୍ରିନ ବାହାରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କମଲ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର କମଲ ।
5 ରୁ 7 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ମାନେ । ସମାଜରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଧୁଲିସାତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଇଅଟିଏମ ବିଭାଗ ଛାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶା କେବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଏହା ସବୁ ବର୍ଗ କୁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତା ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଏହି ଚଲଚିତ୍ର ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସୁନୀଲ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି 44 ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ସେ ବେଶ ଗର୍ବିତ। ସେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସୁନୀଲ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ 'ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ' AI ମାସ୍କ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରିତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନକଲି ଶାଢୀ ଚିହ୍ନାଇବ ‘ଧରୋହର’: ଠକାମୀରୁ ଶିଖିଲେ, ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ୱେବସାଇଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ