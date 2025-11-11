ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚମକୁଛି ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ କଳାକୃତି, ଧାନରେ ତିଆରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧାନରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି 63 ବର୍ଷୀୟା ରତ୍ନା ମାଉସୀ । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 350 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Ratna Mausi Paddy Grain Art କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଗଣେଶ, ନନ୍ଦଲାଲା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହାକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହୁଛି । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ରଙ୍ଗ, କାଠ କିମ୍ବା ମାଟି । ବରଂ ଧାନ, ସୂତା, ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଏବଂ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତି । ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନା ମାଉସୀ । ଚଳିତବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆସିଛି ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ:

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 63 ବର୍ଷିୟା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରତ୍ନା ମୁଣ୍ଡା । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଥାଇବି ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରୁଛି । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓରମାସରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ ରହିଛି । ଷ୍ଟଲର ନାମ ହେଉଛି ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ । ଯିଏବି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଅଟକି ଯାଉଛି । ରତ୍ନାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଧାନରୁ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ କାମ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ସରୁ ସରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ମେଲା କରି ସେଥିରେ ଧାନ ପୂରାଇ ସୂତାରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି । ଏମିତି 10 ଟା କରିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନା ମାଉସୀ ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚମକୁଛି ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ କଳାକୃତି, ଧାନରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ରତ୍ନା ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଧାନ, ବାଉଁଶ, ସୂତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି । ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଧାନ ରଖି ସୂତା ଦ୍ବାରା ଗୁନ୍ଥି ଥାଉ । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ । 10ଟା ସରୁ ସରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । "

ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ରତ୍ନା ମୁଣ୍ଡା (ETV BHARAT ODISHA)

ମୂର୍ତ୍ତି ଦର 350ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହାଜର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଧାନ, ସୂତା, ବାଉଁଶ ପାତିଆରୁ ତିଆରି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ହାତୀ, କଳସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 20 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁଣିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକର ଦର 350 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହାଜର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚମକୁଛି ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନା:

ଅଜାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳା ରତ୍ନା ମୁଣ୍ଡା ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଯାବତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବସି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜ ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଖି କାମ କରୁଥିଲା କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନା ।

ଧାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତୁ ରତ୍ନା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା:

କେବଳ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନୁହଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ବଟା କରିଥାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, କୋଲକାତାରେ ସେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ନିଜର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏନେଇ ରତ୍ନା ମାଉସୀ କୁହନ୍ତି" ଘରେ କାହିଁକି ବସିବି, ବସିଲେ ବା ଲାଭ କଣ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଆଖି କୁ ଦିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିବି ।"

ରତ୍ନାଙ୍କ ଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ରତ୍ନାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କହିଛନ୍ତି," ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଛା 20ରୁ 30 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । 45 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ । "

ଧାନରେ ତିଆରି ଆକର୍ଷିଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, " ଧାନରୁ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ମଜୁରୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର ଅଧିକ ଲାଗୁଛି । ତଥାପି ଏହାକୁ ଆମେ କିଣିକି ନେଉଛୁ । କାହିଁକି ନା ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏହି ସମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଘରେ ସାଇତିଲେ କେବଳ ଯେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ।"

ଧାନରେ ତିଆରି ସରସ୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡସରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବାଲିଯାତ୍ରାରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ, ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚମକୁଛି ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ କଳାକୃତି, ଧାନରେ ତିଆରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

