ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି: କାଲି ଶେଷ ହୋଇପାରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ

ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Estimated value of the outer treasures may be completed tomorrow
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 11:29 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ବାର ୧୧ ଟା ୨୫ ରେ ଫିଟିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ୩୫ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।‌ ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ତେବେ ଆଜି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଥିଲା । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ, ଓଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ରତ୍ନ ବିଶାରଦ, ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୩ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"

୧୪ ତାରିଖ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ୧୬ ରୁ ୧୮ ଯାଏଁ ପୁଣିଥରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ‌ ।

ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରୁ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

RATNA BHANDAR INVENTORY PURI
SHREE JAGANNATH TEMPLE
SECOND PHASE THIRD DAY INVENTORY
ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି
