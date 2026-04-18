ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ

ଆଗାମୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 5:34 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର‌େ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।‌ ତେବେ ଆଗାମୀ ୨୦ ତାରିଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମେଳକ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଙ୍ଗ ସହିତ ଇ-କ୍ୟାଟଲକ୍ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳକ କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି । ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁଣିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଲ ବାକ୍ସ ଓ ପରେ ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖାଯାଇଛି । ସିନ୍ଧୁକରେ 2ଟି ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଛି । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି ।

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣନା ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଆଗାମୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗତ ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।


ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ନୀତି ପାଇଁ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣତି ମଣତି:

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛୁ । ଏବେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଣୁ ନୀତି ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

