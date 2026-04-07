କାଲିଠୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି; କେବଳ ରବିବାର ବନ୍ଦ, ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ନେଇ ବୈଠକ । କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ବି ଗଣତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 7, 2026 at 10:14 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶନିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । କେବଳ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଜଗମୋହନକୁ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (SOP) ଆଧାରରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଏପ୍ରିଲ ୮ ଠାରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ଯର ପୁନରାରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ପରେ 12 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପୁନଃ ୧୩ ତାରିଖରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି ସଂପାଦନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବକ ମାନେ ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନୀତି ସଂପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ ତଥା କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ କରାଯିବ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତି ଦିନଗୁଡିକ ଏହି ପର୍ଯ୍ଯାୟ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ପିଲଙ୍କ ତିଆରି ସରିଛି । ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଲଗାଇବାକୁ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକ ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ତିନୋଟି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି । ରୂପା ଆଛାଦିତ କରାଯାଇ ରସୁଣ ପଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ରତ୍ନ ପଲଙ୍କଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ତାହା କିଭଳି ସୁଚାରୁରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଭଳି ସବୁ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମନା କରିଥିଲୁ । ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ତାହା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଗଣତି, ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ