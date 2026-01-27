ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଗଣତି ମଣତିରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଲେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ, କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା । ପକ୍ଷ ରଖିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଏସ୍ଓପି ।
କଟକ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ SOP (Standard Operating Procedure) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ହେବ ମେଳକ-
ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣତି ସମୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନକୁ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ରିପୋର୍ଟ ସହ ମେଳକ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ? ଆଗାମୀ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଏସଆଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ.ଏସ.ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂପର୍କିତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏଏସଆଇ ତରଫରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଏସଓପି ଆଣିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଓ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ଆବେଦନକାରୀ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ତାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବର ଦାସ କମିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ବା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିବା ପ୍ରସଂଗରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଂଗରେ ସାନି ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ କରିବେ । ଏ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଅନୁପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କମିସନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ବାରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମୂଳରୁ ଏହି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରସଂଗ ଉଠିଥିଲା । ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯଥା ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏଥି ସହିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସରକାର ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟି ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ସଂପାଦନ କରୁଛି ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।
ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ୨୦୧୮ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଗକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତନନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ କମିସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ କମିସନ ୨୦୧୮, ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ରହସ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
