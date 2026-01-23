ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ

ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।

PURI CHARIOT WOOD
ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Ratha Yatra 2026 ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ତିନି ଖଣ୍ତ ୧୨ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ରଥ ତତ୍ତ୍ବାବଧାରକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସହ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ତିନୋଟି ୧୨ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠକୁ ପୂଜା କରାଯିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ।

Ratha Yatra 2026 Rath Katha Anukula Rituals At Puri Srimandir
ପୁରୀ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat)

ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat)

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାଗଦେବୀ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚୂନପାଣି ପକାଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ କାଠ ତିନୋଟିକୁ ମାଜଣା କରାଯାଇ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଠତ୍ରୟର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ତିନୋଟି କାଠରେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୬୫ ଖଣ୍ତ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ତରୁ ରଥକାଠ ପୁରୀ ଆସି ସାରିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କିଛି କାଠ ବଳକା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ରଥକାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ।

Ratha Yatra 2026 Rath Katha Anukula Rituals At Puri Srimandir
ପୁରୀ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat)

ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ରାଜ ପୁରୋହିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଥ କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରାମ ନବମୀରେ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରେ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କାଠ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବ ସେନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଫାଶୀ କାଠ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦାତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯାହା କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"

Ratha Yatra 2026 Rath Katha Anukula Rituals At Puri Srimandir
ପୁରୀ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ଅବସରରେ କଟକ ଖପୁରୀଆ ସ୍ଥିତ କରତକଳରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଓ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବ୍ରହ୍ମଣମାନେ ରଥକାଠ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ । ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

