ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତୃତୀୟ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା କଇଞ୍ଚିି ଓ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ରଥଖଳାରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନିରଥର ମଝି ଭୂଇଁରେ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 20, 2026 at 7:55 AM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ରଥ ଖଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନିରଥର ଅଗ ଭୂଇଁ ବା ତୃତୀୟ ଭୂଇଁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଇଞ୍ଚିି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏଥିସହ ଏକ ନମ୍ୱର ପୋଟଳକୁ ମଜବୁତ କରି ଟେକି ଧରିବା ପାଇଁ ଆଠ ଗୋଟି ନାହାକା ଖମ୍ବୀ ସେଟିଂ କରିଯାଇଛି । ଏଥିସହ ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୨୦ ଫୁଟିଆ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭା ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଏହି ଧୂଳି ଦଣ୍ଡାକୁ ରଥ ପଛ ଦୁଇ ନାହାକାରେ ସେଟିଂ କରାଯିବ ।
ତିନିରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ପାରସ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚାରି କୋଣକୁ ଛାଡ଼ି ବେଦୀ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ଯିବ । ତିନିରଥକୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠିବା ପରେ ଖାଲି ଥିବା ଏହି କୋଣ ଗୁଡିକରେ ପଟା ପଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ତିନିରଥର ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ କଣିି ଫାଉଡା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏହି କଣି ଫାଉଡା ତିନିରଥ ଭୂଇଁର ଛ' କାଠି କୋଣ ମାନଙ୍କରେ ସେଟିଂ ହୋଇ ଏହାର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବତା ବା ପତଳା କାଠ ବଟନ୍ ପକାଯିବ । ରଥରେ କନା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ରଥର ଗୋଲାକାର ଆକାର ଆସିବା ସହ ରଥ କନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଚିରିନଥାଏ ।
ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ପୋଟଳ କଣ୍ଟା ଯୋଗାଇବା ପରେ ତିନି ରଥର କଳସ କଣ୍ଟା, ଦୁଆର ବେଢ଼ା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ଏଲ୍ କ୍ଳାମ୍ପ, ୟୁ କ୍ଲାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧଳା ପ୍ରାଇମର୍ ଦେବାସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ ଦେବୀ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ହଂସ ପଟା, କନ୍ୟା ପଟା, ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ, କଳସ, ଓଲଟ ଶୁଆ ଏବଂ ରଥ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତ ।
ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାଠ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବାପୂଜା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ସହ ରଥ ଉପରେ କାନା ପକା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଘୋଦିଆ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ