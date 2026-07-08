ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 8, 2026 at 9:01 PM IST
RATH YATRA SECURITY PREPAREDNESS, ପୁରୀ : ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବାଗେଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କଲେ । ଏହି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ବାହିନୀ ଏସଟିୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ଅଭିଯାନ । ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୋବଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଗେଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରି ପଣବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ।
ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲରେ ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ତାପସ ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ହୋଟେଲ ତାଜ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ହୋଟେଲକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳି ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅବକାଶ ଭବନ ଏବଂ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ପଥରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ମକଡ୍ରିଲ୍; ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ମୁତୟନ ହେବେ 12000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ