ରଥ ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥର ଅଖ ଓ ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ଚକ ନିର୍ମାଣ
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ କରଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 10, 2026 at 5:39 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଗତକାଲି ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ କରଯାଇଥିଲା । ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଚକ କାର୍ଯ୍ଯ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ପାଇଁ ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ।
ଏଥି ସହିତ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରଥର ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ସିଂହ ବିରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗୁଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଛଅଟି ନାହାକ ଚକ ସହ ତିନୋଟି ଅଖ ସଂଯୋଗର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାପଣ୍ତା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅଣାଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ତା ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମହାରଣା ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସହ ଅଖର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭୋଇ ସେବକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ