ETV Bharat / state

50 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ

ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁଳସୀ ମାଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ପହଣ୍ଡି ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

tulsi garland prepared at Dasia Bauri shrine reaches
ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରୁ ଆସିଲା ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସେବା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସେବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହି ଫୁଲ ସେବା ଆଜି ବି ଅବିରତ ଜାରି ରହିଛି । ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି।

50 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ସେବା

ତରାଟ, ଟଗର, ମଲ୍ଲୀ, ଜୁଇ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ଗୋଦଲେଙ୍ଗ, ଦୟଣା, ମରୁଆ, କଳା ମଜୁରୀ ତୁଳସୀ, କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ନେଇ ଗାଢ଼କଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶରଣ ଦାସଜି ମହାରାଜ । ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ପୀଠରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତରାଟ, ଫଳ, ନଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋତୁକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସତେଜ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁଳସୀ ମାଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ପହଣ୍ଡି ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ସହ ଏହି ମାଳାକୁ ପୁରୀକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଧି ପରେ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ।

ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ତୁଳସୀ ଏକ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ମନ୍ଦିରର ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଥା ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତିଭାବ ଦିଗଦର୍ଶନର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୋଲ ଫୁଲ ସେବା

ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସୋଲ ଫୁଲ ସାଜସଜା । ତିନି ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାହିର ରାଜ କିଶୋର ଏବଂ ଭାଇ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର । ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲରେ ତିଆରି କଦମ୍ବ ଓ ସେବତୀ ଫୁଲ ପଠାଇଥାଏ ଭୋଇ ପରିବାର । 2004 ମସିହାରୁ ତିନି ରଥରେ ସୋଲ ଫୁଲ ଲାଗି କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ 100 କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

LIVE RATH YATRA 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
DASIA BAURI FLOWER SEBA
ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଫୁଲ ସେବା
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.