ETV Bharat / state

କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ୪୫ ଫୁଟର ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପରି ଲାଗିଥାଏ ୧୬ଟି ଚକ

କୁକୁରଜଙ୍ଘାଠାରେ ୧୨୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜା ମଧୁସୂଦନ ସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

rath yatra in kukarjangha of jharsuguda
କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ୪୫ ଫୁଟର ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପରି ଲାଗିଥାଏ ୧୬ଟି ଚକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଦିନକ ପରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଖାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଜଗନ୍ନାଥ..ସେ ବିଶ୍ୱ ନୟନ୍ତା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ..ପରିଚୟ । ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥମୟ । ଏ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

rath yatra in kukarjangha of jharsuguda
କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର…ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । କୁକୁରଜଙ୍ଘାଠାରେ ୧୨୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜା ମଧୁସୂଦନ ସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଅର୍ଥାତ 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି,ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସହ କୁକୁରଜଙ୍ଘା ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ରହିଛି । ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ତିନିଠାକୁର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରଥଟି ବେଶ ସୁଉଚ୍ଚ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କୁକୁରଜଙ୍ଘାର ଏହି ଭବ୍ୟ ରଥ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରଥର ମାନ୍ୟତା ବହନ କରେ। ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା ୪୫ ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସଦୃଶ ୧୬ଟି ଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ।

rath yatra in kukarjangha of jharsuguda
କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଧାଗଢା ରଥ (Etv Bharat)

କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ

କେନ୍ଦୁଝରର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ (୭୨ ଫୁଟ) ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ୪୫ ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁକୁରଜଙ୍ଘାର ୪୫ ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ୧୬ ଚକର ଏହି ରଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି।

ଝାରସୁଗୁଡା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଥିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯାଏ । ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

rath yatra in kukarjangha of jharsuguda
କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା (Etv Bharat)

ଭିନ୍ନ ଏଠାରେ ରଥଟଣା ଶୈଳୀ

ଏହି ବିଶାଳ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବଢ଼େଇ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି।

ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଟଣା ଶୈଳୀ । ସାଧାରଣତଃ ରଥକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ଏହି ବିଶାଳ ରଥକୁ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି।

କାହିଁକି ବାଉଁଶରେ ଟଣା ହୁଏ ରଥ

ପ୍ରଚଳିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅତୀତରେ ଥରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ରଥ ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସେହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ବାଉଁଶ ଦ୍ଵାରା ରଥ ଟାଣିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।

rath yatra in kukarjangha of jharsuguda
କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା (Etv Bharat)

ଏ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ବଢ଼େଇ କହନ୍ତି, 800ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଯାଏ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି । ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପେଆପେ ହେଉଛି । ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଏଠାକାର ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ସମାନ ।

ସେହିପରି ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାରିକ କହନ୍ତି, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା । ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଏହି ରଥ ବାଉଁଶରେ ଟଣାହୁଏ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ 35 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛୁ ।

ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

୧୬.୦୭.୨୬ (ଗୁରୁବାର) - ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୋ ହେବ ଛେରାପହଁରା ନୀତି

​୨୨.୦୭.୨୬ (ବୁଧବାର) - ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ

​୨୪.୦୭.୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) - ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାତ୍ରା, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଛେରାପହଁରା ନୀତି

​୨୫.୦୭.୨୬ (ଶନିବାର) - ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ସୁନା ବେଶ

​୨୬.୦୭.୨୬ (ରବିବାର)- ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟା ଅଧରପଣା ନୀତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି; କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୫.୫ ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ

TAGGED:

RATHAYATRA 2026
800 YEARS OLD RATHYATRA
କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା
RATHYATRA IN KUKARJANGHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.