ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ମୁତୟନ ହେବେ 12000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି
ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅଭେଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 4, 2026 at 10:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ନ ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଘନ ଘନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି । ଏହି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ।
ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ "ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ" କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି (ଏଡିଜି) ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ରହିବେ ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅଭେଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ୨୦୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ୩,୦୦୦ ହଜାର ହୋମଗାର୍ଡ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ୧୦ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ CAPF ମୁତୟନ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (RAF), ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ଏବଂ ବିଏସଏଫ୍ (BSF) ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସଂବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବଡଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଜିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଏହା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ସମୟରେ କିଭଳି ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏଥିସହିତ ସେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ