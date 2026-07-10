ETV Bharat / state

ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ; ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ

ତିନି ରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନିରଥର ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ:ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ, ଭୋଇ ସେବକ, ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ହାତରେ ଆଉ ଦିନ ମାତ୍ର କେଇଟା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ ଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ମିଶି ତିନିରଥ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଛାଡି ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନିଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ୯ ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଳଜନ୍ତ୍ର ଖାପରେ ଲଗାଇବା କାମ ସଂପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ ( ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ) ଆସ୍ଥାନ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)



ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ
ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁରସତ ନାହିଁ । ତିନି ରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନିରଥର ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ।

rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)
ରଥ ଦରଜୀ ସେବାଦରଜୀ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବତା କନାରେ ଲେସ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସାରିଲେଣି । ତିନିରଥର ୧୨ ଗୋଟି ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଏବଂ ୧୨ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀରେ ଚିକଣ ଜରୀ ଲେସ୍, ଫୁଲ,ଡାଳି ଲତା ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିଜେ ଚକା ପାଇଁ ବାନାରସି ଜରୀ କନାଖୋଳ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠି ଏବଂ ମସ୍ତକ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ପାଇଁ ଅପସର୍ ତକିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ସାରଥୀଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)
କମାର ଶାଳ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କମାର ସେବକ
rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଜରୁରୀ କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

rath yatra construction puri
ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)
ପାହି ମହାରଣାଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏପଚେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ନାନାଦି ଗୁପ୍ତସେବା। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସରକାଳୀନ ଗୁପ୍ତନୀତି ସଂପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।

rath yatra construction puri
ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ; ତିନିରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକମାନେ ଓଷୁଅ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧି ମୁତାବକ ଅଣସରରେ ଥିବା ତିନି ଠାକୁର ଚକା ବିଜେ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟ ଦଶମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦଶମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚକା ବିଜେ ନୀତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

TAGGED:

SIDE DEITIES IN THREE CHARIOT
RATH YATRA 2026
ରଥଯାତ୍ରା 2026
RATH YATRA CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.