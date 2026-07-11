ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ 5ଦିନର ଅପେକ୍ଷା; ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି, ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର। ଆଜି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)

ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ୧୩ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା ଭାର ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ନାଭି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ବିଏସଏଫ, ସିଆରପିଏଫ, ଏନଏସଜି, ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । ସେହିପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ ।‌ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୪୭୦ଟି ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ।

police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ।‌ ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।"

police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ (ETV Bharat Odisha)
ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ କରିବ । ଏଣୁ ପୁରୀରେ ୨୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଚକିଆ, ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।‌ ପୁରୀ ସହର ଭିତରକୁ ୪ଟି ଜୋନରେ ଏବଂ ୫ଟି ଜୋନରେ ପୁରୀ ସହର ବାହାରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳବଣିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଓ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ ।"
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାହା ତ୍ରୁଟିବିଚ୍ୟୁତ ଥିଲା ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ । ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ କରି ସେବା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଆଗରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟି ତିନିଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିଲା ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚଳିତବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ।
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)
police DG briefing
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା 2026
LORD JAGANNATH RATH YATRA
YOGESH BAHADUR KHURANIA
TRAFFIC MANAGEMENT
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.