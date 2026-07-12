ETV Bharat / state

ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜିଉ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବିଜେ ନୀତି

୧୨ ଦିନ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ପୂଜା ପରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେବେ ଦଇତାପତି ସେବକ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Raj Prasad Bije Niti Ritual At Jagannath Shrine
ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 12:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Raj Prasad Bije ପୁରୀ: ଆଜି ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାଜପ୍ରାସାଦ ବିଜେ କରାଯାଏ । ରାଜପ୍ରାସାଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଅନତିଦୂରରେ ଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରଥଖଳାଠାରେ ଥିବା ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଅର । ଏହା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ନିବାସ ।

Raj Prasad Bije Niti Ritual At Jagannath Shrine
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି (ETV Bharat)

ଅଣସର ଘରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଗଠନ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁସବୁ ଚନ୍ଦନ, କରାଳ, ପାଟଡୋର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହିଥିରୁ କିଛିକୁ ରୁପାଥାଳିରେ ପଟୁଆର ସହ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ନିଆଯାଏ । ଘଣ୍ଟ, ଛତା ଓ କାହାଳୀ ଆଦି ସହିତ ସେହି ପଟୁଆର ଯାଏ । ତାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ।

Raj Prasad Bije Niti Ritual At Jagannath Shrine
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି (ETV Bharat)
ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ସରିବା ପରେ, ଭଣ୍ଡାରଘରୁ ରୂପା ଥାଳି ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଲଣ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ ପକାଇଥିବା ପାହାଡା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଚାଙ୍ଗଡା ମେକାପ ଯୋଗାଇଥିବା ପାଟକନା ସେହି ରୂପା ଥାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଚନ୍ଦନ, କରାଳ ଓ ପାଟଡୋରି ଉକ୍ତ ଥାଳିରେ ରଖି ଘଣ୍ଟ, ଛତ୍ର, କାହାଳୀ ସହ ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନୀ ସେବକ ହାତ ପଇଠ ହୋଇ ଆଗେ ଆଗେ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀନଅର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
Raj Prasad Bije Niti Ritual At Jagannath Shrine
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀନଅରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଛୁଆଁ ଶାଢ଼ୀମାନ ଦଇତା, ପତିମହାପାତ୍ର, ତଢାଉ, ଦେଉଳ କରଣ ଓ ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସଂପର୍କରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଗୁପ୍ତନୀତି ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ ।

Raj Prasad Bije Niti Ritual At Jagannath Shrine
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି (ETV Bharat)

ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ପରେ ଠାକୁରମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଘୋରା ଚନ୍ଦନରେ କର୍ପୂର, କେଶର ଆଦି ମିଶିଥାଏ । ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦେଇଥିବା ୨୨ ହାଣ୍ଡି ଖଇ ଓ କୋରା ଏବଂ କଦଳୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଆଦି ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ । ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମଣିମା ଡାକ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବକ ବିଡ଼ିଆ (ପାନ) ମଣୋହି ଯୋଗାଇଥାଆନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସୁବାସିତ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ଆଦି ଲାଗି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମନା, ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RAJ PRASAD BIJE NITI
RATH YATRA 2026
SHRI JAGANNATH TEMPLE PURI
ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି
RAJPRASAD BIKE NITI RITUAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.