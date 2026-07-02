ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥରେ ଋଷି ପଟା ସଂଯୋଗ ଶେଷ

ତିନିରଥକୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠିଲା ପରେ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଧ୍ୱଜ ବତା ଫିଟିଂ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତିନିରଥରେ ଆଠଟି ଲେଖାଏଁ ଋଷି ପଟା ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଋଷି ପଟା ତିନିରଥର ବେକିରେ (ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ଅଗ ଭୂଇଁରୁ ବଡ ଥଳ ପୋଟଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପୋଟଳକୁ ଟେକି ଧରିଥିବା ୮ ଗୋଟି ପୋଟଳ ନାହାକାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ଯାଇ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
ନୂତନ ସିଂହାସନ ମାଲ କାଠର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ-
ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ ପାଇଁ ଶାଳ କାଠର ନୂତନ ମାଲ କାଠର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୩୦/୩୧ ଫୁଟିଆ ମାଲ କାଠର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ରଞ୍ଜା ମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ପ୍ରଭାରେ ରୂପ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦାଗ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ପୁଟୁଣି ଦେଇ ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଦେଇ ରୂପରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ଦେବରାଜ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ୮୧ ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ହଂସ ପଟା, ତିନିରଥର ୬ ଗୋଟି ଶୁଆ, ତିନିଗୋଟି ଅଁଳା, ତିନିରଥର ସଖୀ, ତିନିରଥର ଦେବ ଦେବୀ ଆସ୍ଥାନ ଫ୍ରେମ୍ ବା ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ, ୬ ଗୋଟି କଳସ, ତିନିଗୋଟି ପିତଳ କଳସ,୧୨ ଗୋଟି ଘଣ୍ଟି, ତିନିରଥର ୮ ଟି ଲେଖାଏଁ ହାତୀ ପଟା ଏବଂ ମଗର ପଟା, ଋଷି ପଟା ଏବଂ ତିନିରଥର ଠେକେରା ବାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ତିନିରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଦୋଳ ବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର କଳସ ପାଇଁ କଳସ ଫାନ୍ଦ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ତିନି ଗୋଟି ନୂତନ ବ୍ରେକ ପୁଲିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଲୁହା କଡା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ା ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ତେଣ୍ଟିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରଥ ଉପରକୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ।

NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


ତିନିରଥକୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠିଲା ପରେ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଧ୍ୱଜ ବତା ଫିଟିଂ କରାଯିବ । ଧ୍ୱଜ ବତା ଫିଟିଂ ପରେ ରଥ କନା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଣ ଗୁଡିକରେ ୮ ଟି ଲେଖାଏଁ କଣି ଫାଉଡା ସଂଯୋଗ ସହ ରଥ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାତୀ ଆଳ ମାଳ ପୋଟଳ ତଳୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେବ, ତତ୍ ପରେ ରଥ ଉପରକୁ କଳସ ଉଠି ରଥରେ କନା ପଡ଼ିବା ସହ, କନକ ମୁଣ୍ଡିରେ ପିତଳ ଚଦର ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରହିବ, ଏଥିସହ ନାଟ ଗୋଡ଼ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଦୁଆର ବାଣିଆ (୧୪ ନାହାକାରୁ ନାଟ ଗୋଡ଼ ସହ ବଟନ୍ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ) ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ରଥରେ ପ୍ରଭା ଫିଟିଙ୍ଗ ଶେଷ ପରେ, ତିନିରଥ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ।

NEW BRAKING SYSTEM READY
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (d)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିରଥର ସିଂହାସନ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ
RATH YATRA 2026
ରଥ ଯାତ୍ରା 2026
PURI CHARIOTS CONSTRUCTION
NEW BRAKING SYSTEM READY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.