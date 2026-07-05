ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ମଣ୍ଡଣି ବତା ଲାଗି ପାଇଁ ତିନି ରଥରେ କଣି ଫାଉଡା ବସା ଜାରି
ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
Published : July 5, 2026 at 6:26 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ । ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥରେ କନା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନିରଥର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଣ୍ଡଣି ବତା ଏବଂ ହାତୀ ଆଳ ମାଳ (କାଠ ବଟନ୍) ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିରଥର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କଣି ଫାଉଡ଼ିର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜି କଣି ଫାଉଡ଼ି ରଥ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗ ସହ ମଣ୍ଡଣି ବତା ପଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
ତିନି ରଥର ଉପର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନିରଥ ଉପର ସିଂହାସନ ବେଦୀ ଆଗ, ପଛ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାରି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ଆଜି ତିନିରଥର ପ୍ରଭା ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଖୋଦେଇ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ତିନିରଥର ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦରଜୀ ସେବକଙ୍କ ରଥ କନା କାର୍ଯ୍ୟ-ଦରଜୀ ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ବତା କନାରେ ବିଳାସ ପଟି ବା ସିଲଭର ଲେସ୍ ଜରି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ତିନିରଥ ଦୁଆର ବେଢାର ୧୨ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀ ପାଇଁ କନା କଟିଂ ଶେଷ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ସିଲଭର ଜାରି ଫୁଲ ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
କମାର ଶାଳ-ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ପ୍ରଭା ବିଡିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ରଥରେ କନା ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଠା ସୁଆଁସିଆ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଜ ସରଂଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ପାହି ମହାରଣା-ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ପୂଜ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାଠ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ: ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଧ୍ୱଜ ବତା ସଂଯୋଗ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ