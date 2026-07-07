ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ମକଡ୍ରିଲ୍; ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ହେଲା ମକଡ୍ରିଲ୍ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପୋଲିସ କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 7, 2026 at 7:09 PM IST
ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ମକଡ୍ରିଲ୍ । ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ମକଡ୍ରିଲ୍ । ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱିତ ସୁରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ରଥଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପିତ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ର ସମନ୍ୱୟ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପୁରୀ ପୋଲିସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସୁବିଧା ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେବା ୧୧୨ ନମ୍ବର ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।"
ଏହା ସହିତ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଓ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ସୂଚନାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମଗ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସଚେତନତା ଏହି ମହାପର୍ବକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଫଳ କରିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ମୁତୟନ ହେବେ 12000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ