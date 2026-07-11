ETV Bharat / state

ତିନିରଥରେ ବ୍ରେକ ପୁଲି ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ

କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରେକକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହଳା ଯାଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

RATH YATRA 2026
ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନିର୍ମାଣାଧିନ ତିନିରଥରେ ବ୍ରେକ୍ ପୁଲି ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନିରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ରେକ ପୁଲି ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

RATH YATRA 2026
ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ-

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ତେବେ ରଥଟଣା ବେଳେ ରଥକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ରେକ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ନିଆରା । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଠ ଓ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

RATH YATRA 2026
ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରେକକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହଳା ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ରଥ ମୋଡ ଖାଇଥାଏ ସେଠାରେ ବ୍ରେକକୁ ତଳକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖସା ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ରଥ ଚକ ଆଗରେ ଏହି ୨୦ ଫୁଟିଆ କାଠ ବ୍ରେକ୍ ପଡିବା କ୍ଷଣି ରଥ ଚକ ଅଟକି ଯାଏ । ଆଉ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ନାହିଁ ।

RATH YATRA 2026
ଦରଜୀ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବତା କନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ-ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନିରଥର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସାରଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।ରଥ ଦରଜୀ-ଦରଜୀ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବତା କନାରେ ଲେସ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବାକି ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ତୂଳୀ ଏବଂ ଶିପର ତୂଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଚିକଣ ଜରୀ ଫୁଲ, ଲେସ୍, ଡାଳି ଲତା ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରହିଥିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ କୁସୁମୀ ୪ ପଟିଆ ୬ ଗୋଟି, ୧୨ ହାତିଆ ଧଳା ଗଡା ଚାରି ପଟିଆ ଦୁଇଟି ଏବଂ ୧୬ ହାତିଆ ଚାରି ପଟିଆ ୪ ଗୋଟି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୁଜ ପାଇଁ ମୁଠି ବେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୪ ଗୋଟିର ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତିନିରଥର ସାରଥୀ ପୋଷାକରେ ଚିକଣ ଜରି ଲେସ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
RATH YATRA 2026
ଦରଜୀ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବତା କନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
କମାର ଶାଳ-ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ରଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସରଞ୍ଜାମ ଶେଷ କରି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
RATH YATRA 2026
ରଥର କନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
ପାହି ମହାରଣା-ଦୋଳ ବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ମାନ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
RATH YATRA 2026
ଦରଜୀ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ବତା କନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA 2026
RATH BRAKING SYSTEM
TRADITIONAL BRAKING PROCESS
NEW BRAKE PULLEYS INSTALLATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.