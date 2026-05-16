ରଥଖଳା: ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକରୁ ୩୩ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ଆଜି ବାହାର ରଥ ଖଳାରେ ଥିବା ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଗୁଡିକୁ ନୂତନ ସେଡ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 16, 2026 at 1:49 PM IST
Rath Yatra ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୩୩ଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଉ ୯ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତିନି ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ସେହିପରି ଭୂଇଁ ଚଉତା ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ବରୁ ଭୂଇଁ ଚଉତାର ପାଖୁଡ଼ା ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ମାପ ଚିହ୍ନ ଗାରିଆ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ୪ ନାହାକା ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଧମକର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ:
ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ୧୪ଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ୯ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବାକି ୫ଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ୧୦ମ ଏବଂ ୧୧ତମ ଚକର ତୁମ୍ବ ଅର ସିଙ୍ଗଡାରେ ପଇ ପିନ୍ଧା ଶେଷ କରି ପଇ କଳଶା ପାଇଁ ପଇରେ ମାପ ଚିହ୍ନ ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୧୨ତମ ଓ ୧୩ତମ ଚକର ପଇ ବିନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ତୁମ୍ବ ସିଙ୍ଗଡା କଟା ଯାଇ ମୁଖ ସାଲ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ନିର୍ମାଣ:
ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ୧୦ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୧ତମ ଚକର ତୁମ୍ବର ପଇ ପିନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ପଇ କଳଶା ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିସହ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚଉପଟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମୁହାଁଟ, ନିରାଡ଼ି ଏବଂ ଭୂଇଁ ଚଉତାର ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ବିନ୍ଧ ମାପ ଚିହ୍ନ ପକା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ୪ଟି ଚାରି ନାହାକାରୁ ୩ଟି ନହାକାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେଥିରେ ଆଠ କୋଣୀ ଅଂଶ ମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ:
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ୧୬ ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୪ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୫ତମ ଚକର ପଇ ବିନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ତୁମ୍ବ ସିଙ୍ଗଡାର ଅର କଟା ସହ ମୁଖ ସାଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚଉପଟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୨ଟି ଭୂଇଁ ଚଉତା ଚଉପଟ ପରେ ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ମାପ ଚିହ୍ନ ପକା ଶେଷ ହୋଇଛି । ୪ଟି ନାହାକାରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ନାହାକାର ଚଉପଟ ପରେ ଆଠ କୋଣୀ ଅଂଶ ମାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବାକି ଦୁଇଟି ନାହାକାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ନୂତନ ସେଡ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ଚକ:
ଏଥିସହ ଆଜି ବାହାର ରଥ ଖଳାରେ ଥିବା ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଗୁଡିକୁ ନୂତନ ସେଡ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରଥ ଚକ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତିନି ରଥର ଭୋଇ ସେବକମାନେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ୨୭ଟି ଚକକୁ ଗଡ଼ାଇ ଆଣି ନୂତନ ସେଡ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ତିନି ରଥର ରୂପକାରମାନେ କୋଣ ଗୁଜ ବା ସାଲ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିବା ସହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ପଲିସ ସହ ରୂପରେ ଅଳଙ୍କାର ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଘଡି ମୁହଁ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଦଣ୍ଡା ବିଡିଆ ଅଗ ପାତେଳି କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ