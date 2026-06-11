ETV Bharat / state

ତିନି ରଥରେ ବୁଲିଲା ଚଉଦ ନାହାକା, ସଂଯୋଗ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ

ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Rath Khala
ରଥଖଳା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ମିଶି ଚଉଦ ନାହାକା ଖମ୍ୱୀ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତି ରଥର ଚାରି ନାହାକା ଠାରୁ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାରି ନାହାକା ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଛ' କାଠିରେ ପାଖୁଡ଼ା ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ବା ମୂଳ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ପଡ଼ିଛି । ଏଥିସହ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ।

Ratha Khala Update
ରଥଖଳା (ETV Bharat)


ଏହି ୧୪ ନାହାକା ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ୧୦ଟି ପନିକି ପଟା ଏବଂ ୪ଟି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ୧୦ଟି ନାହାକା ବା ପନିକି ପଟା ୨୦ ଫୁଟର ଅଷ୍ଟ କୋଣି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୪ଟି ଚଢ଼େଇ ୨୦ ଫୁଟର ସାମାନ୍ୟ ଧନୁ ପରି ବଙ୍କା ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚଢ଼େଇ ଗୟଳ ସହ ଯେପରି ଘଷି ନହୁଏ, ସେଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ନାହାକା ଅପେକ୍ଷା ବଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ରଥର ଗଠନ ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

Ratha Khala Update
ରଥଖଳା (ETV Bharat)


ଏଥିସହ ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥର ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ଅଗ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ରଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାର ପରିଛାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ କଢ଼ି ସହ ଡାଳି ଓ ଲତା ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Ratha Khala Update
ରଥଖଳା (ETV Bharat)

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ବିଡିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ବିଡିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ପୋଟଳ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ତଥା ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Ratha Khala Update
ରଥଖଳା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍; ଚାରି ନାହାକାରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଛ' କାଠି

ତିନି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH KHALA UPDATE
CHARIOT CONSTRUCTION IN PURI
PURI RATH YATRA PREPARATION
ରଥଯାତ୍ରା
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.