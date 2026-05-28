ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖଳା, ତିନି ରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନିରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 28, 2026 at 7:37 AM IST
ପୁରୀ: ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରଥ ଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତିନିରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ମୁଖ ସାଲ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନିରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥି ସହ ଦଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ମୁହାଁଟ।
ତିନି ରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ତିନିରଥର ଏହି ୨୦ ଫୁଟିଆ ମୁହାଁଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ରଥ ଖଳାରେ ସାଇତା ଯାଇଛି।ଏଥିସହ ତିନିରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡ଼ୁକା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଚି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦଣ୍ଡା।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖଳା
ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ୩୩ ଗୋଟି ସାଲ ଗୁଜର ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ଅଳଙ୍କାର ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ତିନିରଥର ୮ ଟି ଲେଖାଏଁ ତୀଖ ଗୁଜ ରେ ସିଂହ ବିରଳ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ରୂପ ଗୁଡିକରେ ଅଳଙ୍କାର ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ