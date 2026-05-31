ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ; ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର Etv Bharat
Published : May 31, 2026 at 2:06 PM IST
ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଖଳା ସେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ରଥ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେବକମାନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତିନିରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ୱରିଂ ହୋଇ କଳସା ପାଇଁ ମାପ ଚିହ୍ନ ଗାରିଆ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ଖୋଲା ଯାଇ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମରେ ଲାଗି ଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର କାପ, କଳଶା ଏବଂ ବାକି ବିନ୍ଦାକାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ସାଇତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ଏଥିସହ ତିନିରଥର ୧୨ ଲେଖାଏଁ ପୋଲ ଗୟଳରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବଡ଼ ପୋଲ ଗୟଳ କରତୀ ସେବକ ଚିରଟ କରି ଚଉପଟ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇ ଥିଲେ। ବାକି ପୋଲ ଗୟଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ୩୩ଟି ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ତୀଖ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରଳ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ତିନିରଥର 'ବେଦୀ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟ'ରେ କୁମ୍ଭ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଡାଳି ଲତା ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ୮ ଟି ଲେଖାଏ ' ନାଟ ଗୋଡ଼ ' ପଟାରେ ମୁଖ ସାଲ ଶେଷ କରି ରୂପ ଖୋଦେଇ ପାଇଁ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି କରତୀ ସେବକମାନେ ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଦେବଦଳନ ରଥର ୪୦ ଫୁଟିଆ ପୋଲ ଗୟଳର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗୟଳ କଣ୍ଟା ଶେଷ କରି ତିନିରଥର ପୋଟଳ ପାଇଁ ଜଙ୍ଘାକଣ୍ଟା ଏବଂ ପୋଟଳ ବାଗିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଦୋଳବେଦୀଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ତଥା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ଅବକାଶ ଖଟୁଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନା ଖୁଣ୍ଟି, ବେଶ ଘୋଡିଆ, ପାଟ ଡୋରି ବୋଳିବା ପାଇଁ କାଠି ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
