ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ; ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ

ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ସାଲ ଗୁଜରେ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ତୀଖ ଗୁଜ ଗୁଡିକରେ ରୂପ ଖୋଦେଇର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।

rath construction for ghosa yatra 2026 continuing in ratha khala puri
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ; ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 6:15 PM IST

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତିନି ରଥର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାରେ ମୁହାଁଟ ସଂଯୋଗ ପରେ ଆଗଆଣି ମୁହାଁଟରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ପଛଆଣି ମୁହାଁଟରେ ତିନିଗୋଟି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗୁଜ ଉଠି ସେହି ଗୁଜ ଉପରେ ନିରାଡି ସଂଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ବାକି ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଦୁଇ ପଟରେ କୁଡିକା ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦଣ୍ଡା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

କରତୀ ସେବକମାନେ ଚିରଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ୪୦ ଫୁଟିଆ ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଏବଂ ତାଳ ଧ୍ଵଜ ରଥ ମହାରଣା ସେବକମାନେ । ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ସାଲ ଗୁଜରେ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ତୀଖ ଗୁଜ ଗୁଡିକରେ ରୂପ ଖୋଦେଇର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତିନି ରଥର ବେଦୀ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟିର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ । ଉକ୍ତ ବେଦୀ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟର ମଝିରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, କୁମ୍ଭ ଦୁଇପାଶ୍ୱରେ ମତ୍ସ୍ୟ, ମୟୂର ଏବଂ ଡାଳି ଲତା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ ତାର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

କରତୀ ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ୪୦ ଫୁଟିଆ ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାରିସିରେ ହାଣି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗୟଳ କଣ୍ଟା ସହ ପୋଟଳ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଦୋଳବେଦୀଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର, ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ନୀତି ତଥା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବେଶ ଘୋଡ଼ିଆ ଏବଂ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
RATH CONSTRUCTION IN PURI
ପୋଲ ଗୟଳର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ
GHOSA YATRA 2026
RATHAYATRA 2026

