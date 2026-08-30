ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ହେବା ଆଶଙ୍କା; ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ସେବାୟତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 30, 2026 at 1:30 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ସେବାୟତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେବାୟତ ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକ, ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା।
ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ମୂଷା ଓ ଅସରପା ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ତଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତା ବସିବା ସହ ଅସରପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ବସିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ବାରଠାରୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଅନ୍ଧାର ରହିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୂଷା ଓ ଅସରପାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପା ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏହାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ' ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 'ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ