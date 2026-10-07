ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଭାଟିକାନ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ତୋରଣ, ମା' ପିନ୍ଧିବେ ରୂପା ମୁକୁଟ
ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଚଳିତବର୍ଷ ୩୪ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି । ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ୧୪୦ ଫୁଟର ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 7, 2026 at 12:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ । ପ୍ରକୃତି କାଶତଣ୍ଡୀ ସମ୍ଭାରରେ ସଜେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମା' ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି । ଏଥର କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା:
ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଚଳିତବର୍ଷ ୩୪ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି । ନୂଆ ତୋରଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି କମିଟି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । କମିଟି ଏଥର ୟୁରୋପର ଭାଟିକାନ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ୧୪୦ ଫୁଟ ରହିବ । କୋଲକାତାର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଇତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩୦ ଜଣ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବାଉଁଶ, ଫାଇବର, ପ୍ଲାଇ, ସନ୍ପ୍ୟାକ୍ ଓ ଫୋମ୍ ଆଦିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାରିଗର । କୋଲକାତାର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ୨୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପା ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇବ ।
ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଭାଟିକାନ ସିଟି ତୋରଣ:
ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଭାଟିକାନ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ । ରସୁଲଗଡ଼କୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୀନା ବଜାର, ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ ଆଦିରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବଳିଆରସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫୁଟ ଓ ଚଉଡା ୧୪୦ ଫୁଟ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ୧୬ ତାରିଖରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ । ୪୦ଟି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ୧୧ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ରାତି ୪ଟା ୩୦ ଓ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ ଓ ଆମ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । "
ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରୁ ବିଲ୍ଵବରଣ ଓ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସପ୍ତମୀରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ଦହିପଖାଳ, ନବମୀରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଓ ଦଶମୀରେ ପିଠାଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ । ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଘୋଡ଼ାନାଚ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଘୁମୁରା ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ଗତ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ୪୦ଟି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାକିଂ ପାଇଁ ୪ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ଚତୁର୍ଥୀରେ କାମ ଶେଷ କରି ପେଣ୍ଡାଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ:
ତୋରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଇତି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ମାସ ହେବ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଛି । ୩୦ ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜାରେ କାମ ଶେଷ କରି ପେଣ୍ଡାଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ । ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ତୋରଣ କାମ କରୁଛି । ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଲଗାତାର ୧୦ ବର୍ଷ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।"
ରୂପା ମୁକୁଟ:
ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଗୀ ଚମ୍ପତି ଏକ ରୂପା ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ରୂପା ମୁକୁଟ ଚଳିତବର୍ଷ ଠାରୁ ମା' ପିନ୍ଧିବେ । ୨୨ ତାରିଖରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ଭସାଣିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଗାଁ ବୁଲେଇ ଭସାଇ ଦେଇ ଆସୁ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହୋଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ; 500 ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ସାଜନ୍ତି ପୂଜକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର