RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ: ସ୍ୱୟଂସେବକ ଓ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ
୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 11, 2026 at 10:21 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସଂଘର ଶତବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି (Centenary Year) ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (GMU) ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମାବେଶ ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆରଏସ୍ଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରିଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଯିବ ସେନେଇ ମୋହନ ଭାଗବତ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି l
ଦେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ସଂଘର ପ୍ରାଥମିକତା ନେଇ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
କେବଳ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର