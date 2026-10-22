ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର: ଯୁବତୀଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ୨୦ କିଲୋ ଓଜନର ଟ୍ୟୁମର୍
ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବିଶାଳ ଡିମ୍ବାଶୟ ସିଷ୍ଟ୍ କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : October 22, 2026 at 10:51 PM IST
20 kg Tumor Removed, ମାଲକାନଗିରି : ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଡିଏଏଚ୍) । ଏଠାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବିଶାଳ ଡିମ୍ବାଶୟ ସିଷ୍ଟ୍ (ଡିମ୍ବାଶୟରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଣ୍ଠି)କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ) ଏହି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସପନ କୁମାର ଡିଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ପୀଡ଼ିତା ତୁଳସୀ ସୋଡ଼ି ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ । ସେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରୋନା ବ୍ଲକ୍ର ବାଙ୍ଗାବାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କାନେସିଂ ସୋଡ଼ି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମାଙ୍କି ସୋଡ଼ି । ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଲାତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ବିଶାଳ ଡିମ୍ବାଶୟ ସିଷ୍ଟ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏକ ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସତର୍କତା ଓ ସମଗ୍ର ଦଳର ସମନ୍ବୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସପନ କୁମାର ଡିଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାମିଲ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଭାରତୀ ନେତାମ (ଦିଦି) ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଭଉଣୀ ଟିକେଶ୍ବରୀ ମାରକାମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ସାହସ ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସପନ କୁମାର ଡିଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଛାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ସୋଡ଼ିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି