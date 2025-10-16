ଗୋପାଳପୁରରେ ମାଛ ଜାଲରୁ ମିଳିଲା ବିରଳ କୀଟ; ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର
ମାଛଧରା ଜାଲରୁ ସଂଗୃହିତ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ 'ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍ସିସ୍'କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ଭଞ୍ଜବିହାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 16, 2025 at 4:40 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍ସିସ୍ (Sabellaria miryaensis) । ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ଏହି କୀଟକୁ ପଲିକିଟ୍ (Polychaete) ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 1990 ମସିହାରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବିରଳ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍ସିସ୍ ନାମକ ପଲିକିଟ୍ । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗର ଡି.ଏନ.ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗବେଷଣା ?
2024 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ବଳରାମ ବେହେରା ନିଜର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛଧରା ଜାଲରୁ ଏହି ବିରଳ କୀଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଏହି କୀଟକୁ ଆଣି ବିଭାଗର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅମିତା ଚୌଧୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ କୀଟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ବଳରାମ ବେହେରା ନିଜର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କୀଟକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଲ୍ୟାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପଲିକିଟ୍ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍ସିସ୍ ରହିଥିବା ଜାଣିଥିଲୁ ।"
'ସମୁଦ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ରହିଥାଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା'
ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ପଲିକିଟ୍ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପଲିକିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 1990 ମସିହାରେ ଆରବସାଗରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଗତ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଗୋପାଳପୁରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରେ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର
ଏହି ବିରଳ କୀଟଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହି ପଲିକିଟ୍ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଘର ଭଳି ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମାଛ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ରୁହନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ମାଛ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ଅନୁକୂଳ ପାଲଟିଥାଏ । ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସଜୀବୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ମାଛଧରା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକ ଟିମ୍ ସହିତ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଜୀବର ସ୍ଥପତି କଳା
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବିରଳ କୀଟର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବ 5 ସେମିରୁ 6 ସେମି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 32 ହଳ ଗୋଡ଼ ରହିଛି । ଏହି ପଲିକିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶକ୍ତ ଘର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଧବଳେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଜୀବଟି ମାତ୍ର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 120 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଏକ ଘର ପରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏହା କୀଟର କୌଶଳ ସ୍ଥପତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୀଟ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ସହିତ କୀଟଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଗଠନ କରୁଥିବା ଘରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଡ. ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଠାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ସେପଟେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବଳରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମତ୍ସ୍ୟଜୀବିଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଲିକିଟ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି । କେବଳ ଗୋପାଳପୁର ନୁହେଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବଙ୍ଗୋପାସାଗରରୁ ଆମେ ଏପରି ନୂତନ ଏକ ବିରଳ କୀଟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛୁ ।"
ଏହି ବିରଳ କୀଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମେସ୍କିକୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟେସିକା ସାଭେଜ ଲେପେଜଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଜୋନାଲ୍ ଅଫ୍ ମେରାଇନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁକେରେ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଏକ ପେପର୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର