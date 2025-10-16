ଗୋପାଳପୁରରେ ମାଛ ଜାଲରୁ ମିଳିଲା ବିରଳ କୀଟ; ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର

ETV Bharat / state

Rare species Sabellaria miryaensis
ମାଛଧରା ଜାଲରୁ ସଂଗୃହିତ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି 'ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍‌ସିସ୍' (ETV Bharat Odisha)
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍‌ସିସ୍ (Sabellaria miryaensis) । ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ଏହି କୀଟକୁ ପଲିକିଟ୍‌ (Polychaete) ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 1990 ମସିହାରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବିରଳ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍‌ସିସ୍ ନାମକ ପଲିକିଟ୍ । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗର ଡି.ଏନ.ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗୋପାଳପୁରରେ ମାଛ ଜାଲରୁ ମିଳିଲା ବିରଳ ପ୍ରଜାତି (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗବେଷଣା ?

2024 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ବଳରାମ ବେହେରା ନିଜର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛଧରା ଜାଲରୁ ଏହି ବିରଳ କୀଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଏହି କୀଟକୁ ଆଣି ବିଭାଗର ଲ୍ୟାବ୍‌ରେ ଦେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅମିତା ଚୌଧୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

RARE SPECIES SPOTTED NEAR GOPALPUR
ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ 'ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍‌ସିସ୍' (ETV Bharat Odisha)

ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ କୀଟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ବଳରାମ ବେହେରା ନିଜର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କୀଟକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଲ୍ୟାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପଲିକିଟ୍‌ ସାବେଲେରିଆ ମିରିଆନ୍‌ସିସ୍ ରହିଥିବା ଜାଣିଥିଲୁ ।"

RARE SPECIES SPOTTED NEAR GOPALPUR
ମାଛଧରା ଜାଲରୁ ବିରଳ କୀଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବଳରାମ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

'ସମୁଦ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ରହିଥାଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା'

ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ପଲିକିଟ୍‌ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପଲିକିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ 1990 ମସିହାରେ ଆରବସାଗରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଗତ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଗୋପାଳପୁରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି ।

RARE SPECIES SPOTTED NEAR GOPALPUR
ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର, ଯାହାକି ଉଇହୁଙ୍ଗା ପରି ଦିଶିଥାଏ (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରେ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର

ଏହି ବିରଳ କୀଟଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହି ପଲିକିଟ୍ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତ ଘର ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଘର ଭଳି ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମାଛ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ରୁହନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ମାଛ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ଅନୁକୂଳ ପାଲଟିଥାଏ । ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସଜୀବୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ମାଛଧରା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକ ଟିମ୍ ସହିତ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଜୀବର ସ୍ଥପତି କଳା

ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବିରଳ କୀଟର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବ 5 ସେମିରୁ 6 ସେମି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 32 ହଳ ଗୋଡ଼ ରହିଛି । ଏହି ପଲିକିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶକ୍ତ ଘର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଧବଳେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଜୀବଟି ମାତ୍ର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 120 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଏକ ଘର ପରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏହା କୀଟର କୌଶଳ ସ୍ଥପତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

Rare species Sabellaria miryaensis
ଗୋପାଳପୁରରେ ମାଛ ଜାଲରୁ ମିଳିଲା ବିରଳ କୀଟ (ETV Bharat Odisha)

ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୀଟ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ସହିତ କୀଟଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଗଠନ କରୁଥିବା ଘରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଡ. ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଠାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ସେପଟେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବଳରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମତ୍ସ୍ୟଜୀବିଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଲିକିଟ୍‌କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି । କେବଳ ଗୋପାଳପୁର ନୁହେଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବଙ୍ଗୋପାସାଗରରୁ ଆମେ ଏପରି ନୂତନ ଏକ ବିରଳ କୀଟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛୁ ।"

ଏହି ବିରଳ କୀଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମେସ୍କିକୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟେସିକା ସାଭେଜ ଲେପେଜଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ତ‌ଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଜୋନାଲ୍ ଅଫ୍ ମେରାଇନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁକେରେ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଏକ ପେପର୍‌ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶେଷଦେବ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

