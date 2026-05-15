ଭାଙ୍ଗିଲା ପରମ୍ପରା; ଡିଜେ, ରୋଷଣୀ ଧିରି ଆସିଲା କନିଆ, ବାହାଘର ପରେ ବରକୁ ନେଲା ବାପଘର
ବାହାଘର କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ବାହାଘର କରିଛି l ବୈଦିକ ରୀତି ନୀତିରେ ବାହାଘର ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ବେଶ ନିଆରା ଥିଲା l
Published : May 15, 2026 at 10:30 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆରା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହରେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ବର । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ବର । ସେଠି କନ୍ୟା ସହିତ ବାହାଘର ହେବା ପରେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ପୁଅ l କନ୍ୟା ଘର ଲୋକେ ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇ କନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟୀ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାହାଘର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଓ ନିଆରା l
ଜଣେ କନ୍ୟା ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ ବର ଘରକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ । ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ବରକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ l ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଥିଲା କନ୍ୟା ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବରର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ତାକୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇ ବିଦା କରିଥିଲେ ବର ଘର ଲୋକ l ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଏହି ନିଆରା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରଛି l
ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରୟା ଦେହୁରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଷ୍ମୀର ବାହାଘର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚୁ ପଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ରୟା ଦେହୁରୀଙ୍କ କୌଣସି ପୁଅ ନଥିବାରୁ ବାହାଘର ପରେ ବସନ୍ତ କନ୍ୟା ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା l ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା l ତେବେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରି ନେବା ପରେ କନ୍ୟା ଘରେ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ନେଇ ବର ପିତା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ l
ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ କନ୍ୟା ଆସିବ ବର ଘରକୁ ଓ ବାହାଘର ହୋଇ ବର ବସନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା l ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ କନ୍ୟା ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ ଆସିଥିଲା ବର ଘରକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ l ଏ ନିଆରା ବାହାଘରରେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ଥିଲା କନ୍ୟାକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା l
ବର ବସନ୍ତଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେମିତି କନ୍ୟାକୁ ବିଦା କରାଯାଏ ଆମେ ବରକୁ ସେମିତି ବିଦା କରୁଛୁ l ଖଟ ପଲଙ୍କ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ସେମିତି ଜିନିଷ ଦେଇ ପୁଅକୁ ବିଦା କରୁଛୁ l
କନ୍ୟାର ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ସାନ ଝିଅ । ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହାହୋଇ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରଜ୍ବାଇଁ ଖୋଜିଥିଲେ । ଶେଷରେ ତେଲକୋଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କନ୍ୟା ଘର ଲୋକେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ବିବାହ ସରିବା ପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଫେରିଯିବେ ହେଲେ ବର ରହିଯିବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ।
କନ୍ୟାର ସଂପର୍କୀୟ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ । ଶେଷରେ କନ୍ୟା ବରଘର ଗାଁକୁ ରୋଷଣୀ ନେଇ ଯିବ ଏବଂ ବିବାହ ଶେଷରେ କନ୍ୟା ବରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫେରିଯିବା ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଥିଲେ ବରପକ୍ଷ ।
ବରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁ ଯୌତୁକ ଦେଇ ରିତୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଦା କରିବେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେବାପରେ ଏହି ବିବାହ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଗାଁରେ ଜାନିଯାତରା ହେଉ କି ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ ଏପରିକି ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସିବ । ଶେଷରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଥିଲେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ । ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ପୁଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ସହିତ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର