କୁଳିଅଣାରୁ ବିରଳ କଳାବାଘ ଛାଲ ଜବତ: ୯ ଜଣ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର୍
ଶିମିଳିପାଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କଳାବାଘ ! ବାଘଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ବନବିଭାଗ । ବିରଳ କଳାବାଘ ଛାଲ ଜବତ । 9 ଜଣ ଗିରଫ ।
Published : March 23, 2026 at 8:16 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କି କଳାବାଘ ? ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକ ବିରଳ କଳାବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ବାରିପଦା ବନବିଭାଗ । କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ କଳାବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏବେବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଡିଏଫଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ ।
ବାଘ ଚମଡା ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡି ବସିଥିଲା ବନବିଭାଗ:
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବାଘ ଚମଡ଼ା ଡିଲ୍ ହେଉଥିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବନବିଭାଗ । ବନବିଭାଗର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଏହି ଚଢାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଚଢାଉରେ 2 ଜଣ ଧରାପଡିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏକ କଳାବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଘକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଘର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ବୋଲି ବନବିଭାଗ କହିଛି ।
ଧରାପଡିନି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ତେବେ ରବିବାର ରାତି ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଉ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପାରିନି ବନବିଭାଗ । ବନବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ସହିତ ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି । ସମସ୍ତେ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ବନବିଭାଗ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ ବାରିପଦା ଡିଏଫଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ବଢିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ !
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାରେ ବୋଲି ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳାବାଘ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଆଦି ଲଗାଯାଇଛି । ଦିନ ରାତି ବନବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି । ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଖସି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବନବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ପରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର