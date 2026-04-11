ବାରିପଦାରେ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମମାନ ଠାବ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଐତିହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ବାରିପଦା ନିକଟ ବୁଢା ବଳଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ସନ୍ଧନ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 11, 2026 at 6:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳରେ ରହିଛି ଦାନବ ହାଡ଼ ବା ଅସୁର ହାଡ଼ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକାରୀ ମାଛ, କଇଁଛ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଆଦିର ଜୀବାଶ୍ମର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମକୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
କୁହାଯାଏ ଯେ; ଅଥଳତଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବାରିପଦା ସହର । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ଜୀବାଶ୍ମ ଏଠାରେ ଏବେବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ଶାରୀରିକ ଅବଶେଷ ହାଡ, ଦାନ୍ତ, ଖୋଳ, ପତ୍ର ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଏତେ ବିରଳ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ବାରିପଦାରେ ଥିବା ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଶଯ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦାନବ ହାଡ଼ ବା ଅସୁର ହାଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏଠାରେ ଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ସ୍ଥଳକୁ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ହେବ । ଏଠାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଗବେଷଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯାହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ପାରିଲେ ଏହା ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଐତିହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି ଜୀବାଶ୍ମ ସନ୍ଧାନ:
ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି। ଓ ଯାହା ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଡି ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ INTACH ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଐତିହାସିକ ଜୀବାଶ୍ମର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଐତିହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମର ଏହା ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ । ଏଠାରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏପରି ଜୀବଶ୍ମସ୍ଥଳୀ ସାତପୌଟିଆ, ଉସୁରୁଡିହି, ଇଟାମୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମୁକୁରାମାଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୫ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅତୀତର ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଲଙ୍ଘନ ଘଟଣା ଏବଂ ପାରିବେଶିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏକଦା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଠାରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଶ୍ମ ହେଲା...
- ସାର୍କ ଦାନ୍ତ
- ବାଟୋଇଡ୍ (କିରଣ)
- ମାଛଙ୍କ ଅବଶେଷ
- ମୋଲସ୍କ
- ମାଇକ୍ରୋଫୁନା
ବାରିପଦା ଜୀବାଶ୍ମ ସ୍ଥଳକୁ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ ଦାବି:
ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବୃହତ କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ଆଂଶିକ ଖପୁରୀ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ହାଡର ଅନେକ ଜୀବାଶ୍ମ ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟାଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ ଧୀର କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚରାଭୂମି ରହିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର କୌଣସି ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କେବଳ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ଐତିହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ:
ଇଣ୍ଟାଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ ଧୀରକହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତରେ 16ଟି ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ରହିଛି । ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ (Indian Geological Survey) ଚାରିଟି ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ରହିଛି । ଏହା ଛଡା ଡାଇନୋସର ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶେଷ ବିଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କ ନାହିଁ । ଯଦି ବାରିପଦା ଜୀବାଶ୍ମ ସ୍ଥଳକୁ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ:
ବାରିପଦାର ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଠାରୁ ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା । ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ମାଫିଆମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଲି ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଐତିହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏନେଇ INTACHର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାପ୍ଟରର ସଂଯୋଜକ ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରାଜ୍ୟ ଭୂ-ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଜୀବାଶ୍ମ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜୀବାଶ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ପାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର