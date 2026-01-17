ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର: କଟି ଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ସଫଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ
ସୁରତରୁ ଟ୍ରେନରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଯୁବକଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ।
Published : January 17, 2026 at 8:51 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସଫଳ ହେଲା ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ମେଡିକାଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ବାରା ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରତରୁ ଟ୍ରେନରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପୃଥିବୀରାଜ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଥମ ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରତରୁ ଟ୍ରେନରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏପରି ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପୃଥିବୀରାଜ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଡା.ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ, ଡା.ପ୍ରେମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଡ଼ା.ଜ୍ୟୋତିଷୀ, ଡ଼ା.ଭାନ, ଡ଼ା.ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର, ଡ଼ା.ନିବେଦିତା ସାହୁ, ଡ଼ା.ବିପିନ୍ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲର ବହୁ ସେବିକା ଏବଂ ପାରା ମେଡିକାଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ ।
ଏନେଇ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପୃଥିବୀରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରଥମ । ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ସୁରତରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ? ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗଟି କଟି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପେଟରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର