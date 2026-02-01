ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 'ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର', କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ବିରଳ ଖଜିଣ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି।
Rare Earth Corridor Odisha ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଂସଦରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଳା ସୀତାରମଣ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର' (ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କରିଡର) । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର:
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, " 2025ରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗନେଟ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପରି ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। "
#UnionBudget2026 Budget 2026-27 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says," ...a scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025. we now propose to support the mineral-rich states of odisha, kerala, andhra pradesh, and tamil nadu in establishing dedicated… pic.twitter.com/SAbvyqyffW— ANI (@ANI) February 1, 2026
ଏହି କରିଡର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁ଼ଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ । ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ବିରଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କରିଡର 4 ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ, ବନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ । ଏହି କରିଡର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡିକ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗନେଟ ଯୋଜନାକୁ ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ।
