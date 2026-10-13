MKCGରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବିରଳ ଶିଶୁ; ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ, SNCUରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା
ଏହା ବିରଳ ଘଟଣା । ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 13, 2026 at 6:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବିରଳ ନବଜାତ ଶିଶୁ । ଶିଶୁର ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ହେଲେ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ । ଏଭଳି ବିରଳ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଏସ୍.ଏନ୍.ସି.ୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି ବିରଳ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ତେବେ ମେଡିକାଲର ଶିଶୁ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିରଳ ନବଜାତ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ରହିଥିବା ଶିଶୁ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏଭଳି ବିରଳ ନବଜାତ ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ମେଡିକାଲର ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଏସ୍.ଏନ୍.ସି.ୟୁରେ ରଖି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଯୋଡାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭାଷାରେ 'ପାରାପେଗସ୍' (Parapagus) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଜନ୍ମଗତ ସମସ୍ୟା (କଞ୍ଜେନାଇଟାଲ୍ ଆନୋମାଲି) ଏବଂ ଏଭଳି ମାମଲା ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା କିଛି କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଆନୋମାଲି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ମେଡିକାଲର ଏକ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଟିମ୍ ଏହି ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତଥାପି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବା କଥା ଯେ, ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଜନ ୨.୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ବବଲ୍ ସିପାପ୍ (Bubble CPAP) ରେ ଅଛି । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଟିର ଝାଡ଼ା ବାଟ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଶିଶୁର ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲିଭର ମିଶି ରହିଥାଏ । ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ରେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶିଶୁଟିର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜେନେଟେଲିଆ ରହିଛି । ଏହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ଏବଂ ଛାତି ଓ ପେଟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ ରହିଥାଏ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ମିଶିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକ ଠାରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତି ଲାଗିଥିବା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ବଞ୍ଚାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟି ଆଇ.ସି.ୟୁ. (ICU) ରେ ଅଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ (CT Scan) ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏମ୍ସ (AIIMS) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଏଭଳି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆପଣା କଲେ ପର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ, 17 ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର