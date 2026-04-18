ଭଦ୍ରକରୁ ବିରଳ ଆଲବିନୋ ରଣା ଉଦ୍ଧାର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 18, 2026 at 8:41 AM IST
ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକରୁ ବିରଳ ଆଲବିନୋ ରଣା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଥିବାରୁ ସାପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଭିଜନର ACF ସୁମିତ ମହାନ୍ତି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସାପକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିରଳ ଆଲବିନୋ ରଣା ଉଦ୍ଧାର
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଛୁଆଳ ସିଂହ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହଳଦିଆ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ଧରି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ରଖିଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଲୋକ ମାନେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଟୋ ଦେଖି ସାପ ବିରଳ ଆଲବିନୋ ରଣା ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଭିଜନର ACF ସୁମିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାପର ଫୋଟୋ ପଠେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ACF ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଫ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
ବିରଳ ସାପ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଣା ସାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଲବିନୋ ରଣା ବା ଧଳା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରଣା ସାପ ଖୁବ୍ ବିରଳ ଅଟେ । ଏହି ସାପ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ନାମକ କଣିକା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ଧଳା କିମ୍ବା ଇଷତ୍ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହାର ଆଖିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପି ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିରଳ ଆଲବିନୋ କମନ୍ ଉଲ୍ଫ ସାପ ଉଦ୍ଧାର, ରଙ୍ଗରୁ ନେଇ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ଘର ଭିତରେ ଫଁ ପଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା 14 ଫୁଟିଆ ଅହିରାଜ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର