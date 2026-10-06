ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା: ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 6, 2026 at 10:51 PM IST
Police seize crucial evidence, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହିରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି । ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଆକାଶୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍ ଟି-ଶାର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତଉଲିଆ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ତା ମାଆ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ତା ମାଆ ଓ ତାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉକ୍ତ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଉକ୍ତ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମାଆ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧରର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଲୁଟ୍ ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଓରଫ ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡାକୁ ଶନିବାର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ରବିବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀଧରର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ ଚକେଇସିଆଣିରେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଥିବା ହରିନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଓ ନିଶିକାନ୍ତ ସାହୁ । ଶ୍ରୀଧର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଚୋରା ବାଇକ୍କୁ କାଟି ପାର୍ଟସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଧର ତା ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରି ବାଇକର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ; ୬ ମାସରେ ୮୫ ଘଟଣା, ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର