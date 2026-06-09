ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ CDR
CDR ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିତୁ କାହା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, କେବେଠାରୁ ଏଭଳି କାରନାମାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, କେତେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : June 9, 2026 at 8:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୋଲିସ ପରିଚୟରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଓୟୋ (OYO) ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଝରପଡା ଜେଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ସାମଲ ଓରଫ ଜିତୁର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ଜିତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହି ଦିଗକୁ ନେଇ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ଜିତୁର ଅପରାଧ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ତା ମୋବାଇଲର Call Details Report ବା CDR ମଗାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିତୁ ଆଉ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, କେବେଠାରୁ ସେ ଏଭଳି କଳା କାରନାମାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତୁ ପଠାଇ ନ ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପଠାଇଲା ସେନେଇ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିବା ଗତକାଲି ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଥିବା ପିପିଲି ଗୁଡ଼ିଆପୋଖରୀସ୍ଥିତ ଓୟୋ ହୋଟେଲରୁ ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଜିତୁ ସହ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଜିତୁ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏ ନେଇ ଧଉଳି ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା CDR ଆସିଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିବୁ। ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଜିତୁ ଆଉ କାହା ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ