ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ; ୬ ମାସରେ ୮୫ ଘଟଣା, ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ?
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ଯଜିତ ରାଉତ
Published : October 2, 2026 at 7:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ ଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ତେବେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୬୦୬ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୮୫ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।
ମଦ୍ୟପାନ କରାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:
ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବିବାହିତ ପରେଶ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୭୭୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶ ସାମଲ (୩୬)କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଜୁନ ୮ରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା । ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୁନ ୮ରେ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ସାମଲ ଓରଫ ଜିତୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ।
ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟରେ ନିଶା ଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:
ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟରେ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇମାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ରୁମରେ ହିଁ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଆପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମେ' ୧୩ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ।
ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ:
ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହି ୨ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ।
"ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି"
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁଳନାରେ ଅପରାଧ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି । କ୍ରାଇମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଓ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଜେଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବଡ଼ ଦିଗ । ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି । ଜେଲରୁ ବାହାରି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ରହିଛି ।
"ପୋଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଅପରାଧୀମାନେ ଜେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ? ପୋଲିସ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇ ନିୟମିତ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ଅପରାଧ ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜେଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ କାମ କରିବା ଦରକାର ।": ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ ଅପରାଧ ଭାବେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କରିବା ଦରକାର । ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଜେଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଆସିବ । ତାହେଲେ ଅପରାଧ କମିବ । ନହେଲେ ଅପରାଧ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧ କେମିତି କମିବ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ।
"ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି":
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ନିଳନ୍ଦ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରରାୟ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଝିଅମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ବିବାହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଡ଼ରୁଛୁ । ରାତି ୯ଟା ବାଜିଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି । ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ PCRକୁ ଆମେ କଲ କରିଲେ, ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ମହିଳାମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ ଭାବେ ହେବା କଥା । ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଡର ରହିବା ଦରକାର ।"
ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ସୁରକ୍ଷା ଆଗ ଦରକାର
କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମୀନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର । ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି । ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଜାଗା । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଆସିବୁ । ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆମ ନିଜକୁ ଡର ଲାଗୁଛି । ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର । ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
"ରାତିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି"
ଛାତ୍ରୀ ରିତାରାଣୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । ରାତିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି । କେଉଁ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଘର ଭିତରେ ଅପରାଧୀମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି ।
"ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି"
ଏନେଇ ଡିସିପି ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ମାମଲା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛୁ । ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତଲା ରଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର