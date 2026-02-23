ବରିଷ୍ଠ IRS ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ: ଭାଇରାଲ କଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ, ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ସହିଦ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ରୁଜୁ । ରେକର୍ଡ ହେଲା ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ।
Published : February 23, 2026 at 2:02 PM IST
Bhubaneswar Rape Case ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା (Indian Revenue Service-IRS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି । ଏପରିକି ପୀଡିତାଙ୍କ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
କିଏ ସେହି IRS ଅଧିକାରୀ ?
ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଜିଏସଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ସହିଦନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ୧୮୦ ଧାରାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ:
ବରିଷ୍ଠ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସର ପରିବାର ସହ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରୁହନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ଦିନ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଭଉଣୀ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଧରି ଅଫିସରଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ବାଟର୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେହି ଦିନ ଉକ୍ତ ଭଉଣୀ ଓ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସର ଓ ପୀଡିତା ଥିଲେ । ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପୀଡିତା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ବ୍ଲାକମେଲ କରି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲେ !
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏନେଇ ପୀଡିତା ମହିଳା କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆରଏସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡିନଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ କଲ କରି ବାରମ୍ବାର ଡାକିଥିଲେ । ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୀଡିତା ଗତ ଫେବୃଆରୀ 20 ଦିନ ସହିଦ ନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର