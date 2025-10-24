ମରିସସରୁ ନିଜ ପୂର୍ବଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଜପୁରରେ ପହଁଚିଲେ ରାମରୁଜ ଜଗୁନାଥ
Published : October 24, 2025 at 11:21 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
ଯାଜପୁର: ମରିସସ୍ ରୁ ନିଜ ପୂର୍ବଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଜପୁରରେ ପହଁଚିଲେ ରାମରୁଜୁ ଜଗୁନାଥ l ବୟସ 64 ବର୍ଷ l ଏବେ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାମରୁଜୁ l ଏଥିପାଇଁ
ମରିସସ୍ ରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଂଚି ଥିଲେ l ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯାଜପୁରରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ଆଜି ସକାଳୁ ରାମରୁଜୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀଧେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନିଜ ଜେଜଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି l ରାମରୁଜୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 8ଦିନ ରହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବଜକୁ ଖୋଜିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ସେପଟେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ରାମରୁଜୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭାବଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ରାମରୁଜଙ୍କ 5 ପିଢ଼ିରର ପୂର୍ବଜ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ମରିସସ୍ ଯାଇଥିଲେ l ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଢ଼ିର ପୂର୍ବଜ ଆଉ ଯାଜପୁର ଫେରି ନାହାନ୍ତି l ସେପଟେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଓ ଗାଁ ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାମରୁଜ l
ରାମରୁଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ୧୫୦ ବର୍ଷ ତଳର l ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ୧୮୭୦ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ କଲିକତା ବନ୍ଦରରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଆଲମ୍ ଘିଅର୍ ଜାହାଜ (ଅଭିଲେଖାଗାର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ) ୧୫୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୪୯ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ମରିସସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟର୍ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ମରିସସ୍ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୮୭୦ ମସିହାର ଦୀପାବଳି ଦିନ ସେ ମରିସସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଜାହାଜ ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ ମରିସସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ୧୮୭୦ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଆଲମ୍ ଘିଅର୍ ଜାହାଜରେ ୯୦୦ ଟନ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ଟନ୍ ଥିଲା। ଗ୍ରହଣୀୟ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୨୫ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଲମ୍ ଘିଅର୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଦେଢ଼ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟ ୧୫୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜାହାଜ ମାଲିକ ଡବ୍ଲୁ. ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୯ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାମରୁଜଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମରିସସ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ।
ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା (ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା)ରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପିଟନରେ ରାଫ୍ରେ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷରେ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮୭୬ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଏବଂ ଏଥର ଗୌରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କୋ ସହିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୧୯୧୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୧୮୭୨ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ଖୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ବୋରୋ ଏବଂ ସୋରୋ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୁଅ ସତବାଜୀ ଏବଂ ଭୀମଧର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚାରି ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିପାରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ବୋରୋଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏକ ଅଜବ ଭାଷା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସତବାଜୀ ରାମକାଳିଆ ରାମଲାଲଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାତଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ: ଚାରି ଝିଅ ଏବଂ ତିନି ପୁଅ। ଶାମସୁଦୁନ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ମୋର ଦାଦା ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ସତବାଜୀଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ମୂଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ୧୯୯୨ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦଲିଲର ଏକ କପି ପାଇଁ MGI ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଅସୁବିଧା ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ କଇଁଛ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ "ସର୍ଫିଂ" କରୁଥିଲି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତଗତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆଗମନ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୋର ସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଛି। 27 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ଖୋଜା, ଯାଞ୍ଚ, ନେଟୱାର୍କିଂ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୈତୃକ ଗାଁ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଖୋଜାଯାଇନାହିଁ। ରାମରୁଜ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ପୂର୍ବଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାମରୁଜ l
ରାମରୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା, "ମୁଁ ଯାଜପୁର ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନାଁ ମୋ ପରିବାର ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି l ମୁଁ ମୋ ଚାଚାଙ୍କ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛି l ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ମୋ ପରିବାରର ଯାଜପୁର ସହିତ ମୁଁ ମ୍ୟାସେଜ ଦେବାକୁ ଚାଁହୁଛି l ମୁଁ ମରିସସ୍ ଆସିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ତାହା କଉଠି ନାହିଁ l ମୋ ଚାଚା 2020 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ l ତାଙ୍କର ଇଛାଥିଲା ଯାଜପୁର ନଦୀରେ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ l ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କରିଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାଜପୁର ରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି l ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଏବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯାଜପୁର ଏହି ପାଖାପାଖି କୋଉ ଗାଁରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି l ଏହି ଠାରୁ ଆମ ପୂର୍ବଜ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କଲିକତାରୁ ପାଣି ଜାହାଜରେ ମରିସସ୍ ଯାଇଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣା 1870 ମସିହାର କଥା ଏବେ 2025 ମସିହା ହେଲାଣି ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ପୂର୍ବଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବି l ମୋ ପୂର୍ବଜ ପାଖାପାଖି 155 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଜପୁରକୁ ଛାଡି ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ l ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି l ଏତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆମର ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିନାହୁଁ l ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯାଜପୁର ଲୋକ ମୋତେ ସହାୟତା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ l ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇଁ l ମୁଁ ମୋ ମନେ ମନେ କିଛି କରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି l ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି l ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି l କେବେ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ମରିସସ୍ ଓଲ୍ହେଇ ଲେ ଆଉ କି କାମ କରୁଥିଲେ l ଯାଜପୁର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି l ମୁଁ 4ଥର ଆସିଲିଣି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପୂର୍ବଜ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବି l ମୋ ପୂର୍ବଜ କେବଳ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ l ଇଂରେଜ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ମଜୁରିଆ ପାଇ ମୋ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମରିସସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ l"
ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ରାମରୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ l ତାଙ୍କ ଦାଦା କୋଭିଡ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ l ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠିକି ଆସି ଏହି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବେ l ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନାହିଁ l କାହିଁକି ନାଁ କୋଭିଡ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ l ରେକର୍ଡରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି 1840 ମସିହାରୁ 1870 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପାଖା ପାଖି 3500 ଓଡ଼ିଆ ମରିସସ୍ ଯାଇଥିଲେ l ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁରରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇଛନ୍ତି l ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି l ମାତ୍ର ରାମରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳଗାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେ ଖୋଜିବେ l ବର୍ତମାନ ଆରାଇ,ଅମିନ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି l ସେ ଓଡିଶା 4ଥର ଆସିଲେଣି l ସେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର l ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ର 4ର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କହି ପାରୁଥିଲେ l ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କହୁଥିଲେ ଓ ଲେଖେଇବା ଶିଖେଉଥିଲେ 1996 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ଲୋକ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ 4ଥର ଆସିଲୁଣି ସେ ରେକର୍ଡ, ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ କୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଯିବୁ l"
ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଡ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତି, "1870 ମସିହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦଶା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା l ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଦିନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା 15 ବର୍ଷର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା l 1866 ମସିହାରେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୂରଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ l ଏହା ତାହାର ଗୋଟେ ନମୁନା l ତେବେ ଆହୁରୀ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଳି ହେଇଥିଲା l ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା l ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ରାମରୁଜୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି l ମରିସସ୍ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇଥିବା ଭାଗବତ ପୋଥିରୁ ଠିକଣା ପାଇବା ପରେ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଡାଟା ରୁ ଜାଣିବା ପରେ 10ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି l ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଲି ରାମରୁଜୁ ନୁହେଁ ଓଡିଶା ଆହୁରୀ ଅନେକ ଲୋକ ବିଦେଶ କାହିଁକି ଗଲେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ରାମରୁଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସଫଳ ହେଲୁ ଆହୁ ଅନେକ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ l"
ଗତକାଲି ବିମାନ ଯୋଗେ ରାମଜରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୀମାନ ବନ୍ଦରେ ପହଂଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା l ଏଥିସହିତ ରାମରୁଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯାଜପୁରରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ଆଜି ସକାଳୁ ରାମରୁଜ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥିଲେ l ଏଭଳି ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଯାଇଥିଲା l
ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦୀକ୍ଷିତ କୁହନ୍ତି, "ସେ ମରିସସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା l ସେ ଯାଜପୁର ରେ ପହଂଚି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କଲେ l ଏହା ଏକ ନିଆରା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ l ବାହାଘର କରିଦେଲେ ପୁଅ ବାପକୁ ଭୁଲିଯାଏ l କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଆରା କଥା।"
ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ମାର ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଗାଇଦେବୁ l ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯିବ l"
ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ କି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଗଲେ ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ଭୁଲିଯାଏ l ମାତ୍ର ଏଭଳି ନିଆରା ମଣିଷ ଯେ ମରିସସ୍ ଭଳି ଦେଶରୁ ନିଜ ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର