ରାମାୟଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବେଳେ ଅଜବ ଜୀବ ଖାଇବା ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍,'ସାପ ନୁହେଁ କୋଚିଆ' କହିଲେ ସ୍ନେକ ହେଲପ୍ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ
ଗଞ୍ଜାମ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଆରେ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଜଣେ କଳାକାର ଷ୍ଟେଜରେ ଏକ ସାପ ସଦୃଶ ଜୀବକୁ ଖାଉଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
Published : November 28, 2026 at 11:44 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ସୀମା ଲଂଘିଗଲା କ୍ରୁରତା ! ମଞ୍ଚରେ ରାମାୟଣ ନାଟକର ଜଣେ କଳାକାର ସାପ ସଦୃଶ ଜୀବକୁ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଖାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ । ତେବେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ସାପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ କୋଚିଆ । ଯାହାକି ମାଛ ପ୍ରଜାତିର।"
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ଜୀବଟି ସାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କୋଚିଆ ମାଛ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ କଳାକାର ଜଣକ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାଛକୁ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଖାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ସାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାଟି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ନେକ ହେଲପ ଲାଇନ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସାପ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
ଜୀବଟିର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । "ଏହା ସାପ ନୁହେଁ, କୋଚିଆ ମାଛ" ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । "ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାପ ସନ୍ଧାନରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କଳାକାର ମାଛ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ମାଛଟି ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ସାପ ଭଳି ଲାଗେ ଏବଂ ସାପର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଣୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ (Animal Cruelty Act) ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାଛଟି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ଭାବେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରାକ୍ଷାସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମାଜ ପ୍ରତି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁଇ ମହଲା ଘରର କମୋଡରେ ନେଉଳ ! ଘଣ୍ଟାଏ କସରତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଚରେ ସାପ ଖେଳ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲିଆସୁଛି । ଏନେଇ ବହୁବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ତଥାପି ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । କେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଲାଞ୍ଜିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ 'ସାପ ଖାଇବା' ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଓ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନିଲ କୁମାର ଗୌଡ଼ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ସାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସାପ ନୁହେଁ । ବରଂ ତାହା ଏକ 'କୋଚିଆ ମାଛ' । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ସେହି ମାଛ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଯଥାରେ ସାପ ଖାଇବା ଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଓ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ସରପଞ୍ଚ ଅନିଲ, ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର