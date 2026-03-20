ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମର୍ପିତ ଗୁରୁ ; ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦିନଟିଏ ଛୁଟି, ଅବସର ପରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ

ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ । କଲେଜ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏପରି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଚୋରି ।

Ramakant Sir a teacher dedicated to teaching
ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମର୍ପିତ ଗୁରୁ ; ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦିନଟିଏ ଛୁଟି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 4:56 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 5:18 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଇଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି । ଏକଦା ଦେବତା ଆସନରେ ଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଗରିମାରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଯାଇଛି । ହେଲେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକତାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ । ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗୁରୁ। ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସରଳତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିିନି । ନା ଅଛି ଗାଡି..ନା ଅଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ..। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ..ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ନା ଖୋଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ନା ପାରିଶ୍ରମିକ ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ରମାକାନ୍ତ ସାର । ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡି ରହନ୍ତି ଯେ, ଛୁଟି ନେବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ନା କେବେ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ନା ଅବସର ପରେ ଘରେ ବସି ପାରିଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ବି ନିୟମିତ କଲେଜ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତି, ତା ପୁଣି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ । ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ କେବେ ବାଇକ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି ଚଳାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏକ ୨୪ ଇଁଚିଆ ସାଇକେଲରେ ଗଡି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚକ । ଦୈନିକ ସେ ୪୮ କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇ ସାଇକେଲରେ ।

ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ । ଭୋର ସମୟରୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ । କଲେଜରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଁଚି ଯାଆନ୍ତି। ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା। ସକାଳ ୯ଟାରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ୨୫୫ ବର୍ଗ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପେନସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳି ନାହିଁ । ତଥାପି ଅବସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପଇସାଟିଏ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅଧ୍ୟାପନା ପେଷା ନୁହେଁ ନିଶା

ରମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ନିଶା ସତରେ ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟଜନକ । ୧୯୯୧ରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଯାଏ ଚାକିରୀ କାଳ ଭିତରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । ଚାକିରୀ କଲାପରେ ସେ ଏକ ମେଶରେ ରହି କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦରମା ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଦରମା ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସର୍ବସ୍ବ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।

ଯେମିତି ସରଳ ସେମିତି ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ

ବିଶ୍ବସଜନକ ନ ହେଲେ ବି ସତ । ସବୁବେଳେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଛା ରଖିଥିବା ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିଯାଏ ମୋବାଇଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋବାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଆସିନାହିଁ । କାରଣ, ଘର ପରିବାର ଓ କଲେଜ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉକିଛି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଖୁବ ସୀମିତ । କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚୂଡା ଓ ଗୁଡ । କାରଣ ସେ ବହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅଧ୍ୟାପନା ସହ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ

ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଯୌଥ ପରିବାର । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବିବାହିତା। କଲେଜ ସମୟ ବାଦ ରମାକାନ୍ତ ୧୦ ଏକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ, ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ସାଜିଛି । ରମାକାନ୍ତ କହନ୍ତି, କଲେଜ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଦିନେ କଲେଜ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସେ କହନ୍ତି, 'ସରକାରୀ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ତା ପରେ ପୁଣି ଛୁଟିର କଣ ଆଵଶ୍ୟକତା ?'


'ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି'

ବିଳାସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ରମାକାନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ୧୯୯୧ରୁ ୨୦୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲି। ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୨୬ ଯାଏ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହେବ, ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ବି ନାହିଁ । ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରେନାହି। ଘରୁ କଲେଜ ଆସିଲି, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲି । ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲର କିଛି ଆଵଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରବିବାର ଛୁଟି, ତା ସହ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଅଛି । ସେହି ଛୁଟିରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦିଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଛୁଟି ନେଲେ କଲେଜ କାମ, ପାଠ ପଢ଼ା କେତେବେଳେ ହେବ ? ପିଲାମାନେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି । ମୋର ଘର, କଲେଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛି । କାରଣ, ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି।'

କଣ କହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଯୁକ୍ତ ତିନି ବାଣିଜ୍ୟ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ରମାକାନ୍ତ ସାର ଜଣେ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ମଣିଷ। ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସେ ୩୦/୪୦ କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାରଙ୍କ ଘର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ। ତୃତୀୟ କଥା କିଛି ବି ଦେଖନ୍ତିନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାର ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଶିକ୍ଷକ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।'

ଆଉଜଣେ ଛାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହନ୍ତି, 'ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଯାଏ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛି । ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ଜାଗା କେହି ଆଉ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କର 2ୟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମୋର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ସାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛୁଟି ନେଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କର୍ମ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ବି ଯଦି ଛାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ରମାକାନ୍ତ ସାର ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସାର ସବୁକିଛି ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି।'

'ରମାକାନ୍ତ ସାର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ'

ରମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ କାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆପଣାର ଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ସାହୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ କଲେଜରେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛି। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଘରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଳାସ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ । କୌଣସି କ୍ଳାସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ । ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଯିବା ୪୮ କିଲୋମିଟର ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଫିଟ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି । କେବେ ବି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

Last Updated : March 20, 2026 at 5:18 PM IST

