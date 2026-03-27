ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳିଲେ ରାମ ନବମୀ

2006ରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରାମ ନବମୀ ପାଳନ । ଅନୁଗୋଳ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଛି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳିଲେ ରାମ ନବମୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 5:45 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ । କଟକଣା ସତ୍ତ୍ବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବପାଳ ଗାଁ ଲୋକେ । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତ 2006ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରାମ ନବମୀ ପାଳନ । ଏବେବି ଅନୁଗୋଳ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧିନ ରହିଛି ମାମଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ:

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ । ଆମ୍ବପାଳ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ରାମ ନବମୀରେ ଅବସରରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।

କାହିଁକି ବିବାଦ ?

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୦୦୬ରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା l ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଜଳାପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଥିବାରୁ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା l ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ରାମ ନବମୀ ଯାତ୍ରା ହେଉନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରାଯାଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ବିଜୟ ମାଝୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କାହିଁକି ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦର ନୋଟିସ୍‌ ଲଗାଇଲେ ।’ ଏହାକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

Watch: ରାମ ନାମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତି ରସରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ

ସେପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । କିଭଳି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

