ETV Bharat / state

ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ‘ସନ୍ତ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର’, ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର

ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ (ଅଗଷ୍ଟ ୭) ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

SANT KABIR HANDLOOM AWARDS
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ‘ସନ୍ତ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫’ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ (ଇକତ୍) ବୟନ କଳାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ବୁଣାକାର । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧା ବୟନ କଳାର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ି ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ।

Prafulla Sahoo to Receive National Handloom Award
ରାମ ମେହେର (ETV Bharat Odisha)


ସନ୍ତ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅସାଧାରଣ କାରିଗରୀ, ଆଜୀବନ ଅବଦାନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳକୁ ବଜାୟ ରଖି ନବସୃଜନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଅବଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।



ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ (ଅଗଷ୍ଟ ୭) ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ବିବିଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଚାରିଟି ସ୍ମାରକ ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ‘Earth. Root. Thread – Aal Dyed Handloom Textiles of Central India’ ଏବଂ ‘Handloom Awards Book 2025’ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ।



ସେହିପରି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କାନି ବୟନ ଓ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବୟନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଡିଜାଇନର କନକ୍ଲେଭ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIHT) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।



ଭାରତର ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି।


ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ପାଳିତ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ୧୯୦୫ ମସିହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ କଳା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଟ୍ରାକରେ ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ବବିତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
NATIONAL HANDLOOM DAY 2026
NATIONAL HANDLOOM AWARDS 2025
SANT KABIR HANDLOOM AWARDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.